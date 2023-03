Inter, senza Calhanoglu c’è Brozovic. Ma anche Asllani scalda il motore

Non solo Brozovic. Senza Hakan Calhanoglu, anche Kristjan Asllani è pronto a dare il suo contributo all'Inter di Inzaghi in questo aprile impegnativo e decisivo. Impiegato col contagocce fin qui, l'italo-albanese ha fame e voglia di mettersi in mostra. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Kristjan Asllani vedrà il campo con più continuità: l'albanese classe 2002 è stato impiegato poco o nulla in questo nuovo anno, ma un suo minutaggio crescente era nell'aria già a prescindere dallo stop a Calhanoglu. Le partite all'orizzonte sono moltissime e Inzaghi non potrà rischiare di logorare i titolari: un parziale turnover è previsto e l'ex Empoli è nella lista dei calciatori in cerca di spazio. Il club punta su di lui per il futuro e vorrebbe ammirarne le gesta più spesso: i presupposti ci sono. A maggior ragione con il turco fuori causa o, successivamente, in fase di rientro: lui e Roberto Gagliardini saranno chiamati a contribuire alla causa".