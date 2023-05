Asprilla: “Lukaku se ingrana non lo fermi. Lautaro? Diventerà fuoriclasse se…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Faustino Asprilla, ex calciatore, ha parlato così della coppia di centravanti dell'Inter formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: "Lukaku adesso ha cominciato a pedalare e quando ingrana la marcia è difficile fermarlo. Lautaro è bravo, in area si muove bene, ha senso del gol, però vorrei che prendesse più iniziative, che la sua azione fosse trascinante. Spesso, invece, sparisce. Lo vedi all'inizio della partita e poi alla fine. No, deve stare dentro la partita. Sempre. Sennò non diventerà mai un fuoriclasse".