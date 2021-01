Inter, non solo Vidal: tanti assenti in zona gol. “Conte fa l’aziendalista, ma la realtà è…”

L’attacco dell’Inter in questa prima parte di stagione si è retto sulle spalle di Lukaku e Lautaro. Tolti loro, molti giocatori sono mancati del tutto all’appuntamento con il gol. Un problema da risolvere per dare l’assalto al Milan. Scrive il Corriere dello Sport:

“L’assenza più clamorosa dall’elenco di coloro che hanno battuto il portiere avversario è quella di Vidal (…). Non è stato però l’unico. Sono ancora a zero reti pure Eriksen, Sensi, Young e Pinamonti, tanto per fare qualche esempio, ma impalpabile o quasi è stato pure l’apporto realizzativo di Perisic (1 gol in A) e Sanchez (2). L’unico che non ha latitato è stato Hakimi (6). Conte, pur essendo diventato filo aziendalista nelle dichiarazioni sul mercato, spera che negli ultimi giorni di mercato qualcosa, a livello di scambi o di operazioni a zero, si muova. Soprattutto per il reparto avanzato“.

(Fonte: Corriere dello Sport)