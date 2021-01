Capello: “Scudetto? Inter favorita. Ora più che mai Conte non chieda altri rinforzi. Lukaku…”

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto, confermando la sua previsione: l’Inter di Antonio Conte è favorita al titolo. Ecco le sue parole:

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – “Vero che ho battezzato la squadra di Conte come favorita al titolo. E confermo il mio giudizio. Ma questo è e resterà il campionato dell’incertezza. Si gioca tanto, con poco recupero. Servono rose ampie e di qualità. Ci sono a mio parere cinque squadre che si contendono i primi quattro posti, ovvero scudetto e zona Champions: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Roma“.

CONTE – “Ma Conte non ha motivo di chiedere altri rinforzi, ora più che mai, senza le coppe. I colleghi sarebbero felici di allenare quella rosa. E mi pare che anche lui lo abbia detto. D’altra parte la gestione del gruppo sarà il nodo decisivo per l’Inter. Di certo l’affronterà come ha sempre fatto: con determinazione e con forza“.

IBRA O LUKAKU? – “Mi andrebbero bene entrambi. Perché sono campioni che fanno la differenza, anche quando non sono al top. Ma la loro presenza pesa sempre, e mette in soggezione gli avversari“.

INTER-JUVE – “Ecco, quello è uno snodo importantissimo, aspettando il recupero con il Napoli (per i bianconeri, ndr). Credo che la Juve abbia risolto i suoi problemi di gioco. Che sono comuni a molte squadre, anche grandi, che in questo periodo di pandemia hanno scelto di cambiare allenatore. La società ha puntato su Pirlo e ha pagato un prezzo, anche in termini di punti. Adesso la sensazione è che i giocatori abbiano capito cosa vuole il tecnico da loro e l’allenatore sa sfruttarne le caratteristiche. Un incontro a metà strada che può valere tantissimo. Certo, il risultato di S. Siro può contare molto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)