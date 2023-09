Euro2024, che Dumfries in Olanda-Grecia: tre assist dell’interista

Ha iniziato bene in Serie A con un assist e un gol segnato. E anche in Nazionale si è fatto sentire. Denzel Dumfries sta giocando con la sua Olanda la partita di qualificazione a Euro2024 contro la Grecia. Il calciatore dell'Inter (con lui è stato convocato anche de Vrij) è stato schierato da titolare dal ct Koeman . E si è reso protagonista di due assist.

Nel primo tempo la Nazionale Orange sta già vincendo 3-0 contro la Grecia e tutti e tre gli assist sono partiti dai suoi piedi: ha servito DeRoon per l'uno a zero, Gapko in occasione del raddoppio e Werghorst per la rete del tre a zero. Un super Denzel insomma che ha anche sfiorato il gol, fermato solo dal palo. E Inzaghi sorride.