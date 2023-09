GdS – Barella è un faro per l’Inter: cartellino a tre cifre. Piace a tanti ma…

La sua è stata una crescita esponenziale. Dalla Serie B, nel 2016, è diventato un leader per la squadra di Inzaghi ma pure per la Nazionale, prima di Mancini e ora di Spalletti e con l'Italia ha anche vinto l'Europeo. Tra i trascinatori della scorsa stagione, fino alla finale di CL, il giocatore è stato nominato tra i candidati al Pallone d'Oro. Unico italiano. È stato nel mirino del Newcastle prima dell'affondo su Tonali ma piace pure a Klopp per il suo Liverpool e al Bayern.

"A lasciare Milano, però, Barella non pensa: è innamorato della città e dell'Inter; si sente leader all'interno dello spogliatoio e punta a indossare la fascia da capitano che da quest'anno è finita sul braccio di Lautaro. A 26 anni sa di avere parecchio tempo davanti a sé per regalarsi questo desiderio che ha già realizzato la scorsa stagione (contro il Lecce) e che realizzerà in questa quando il Toro siederà in panchina. Ecco perché pensa soprattutto alla seconda stella da cucirsi sul petto. Per un interista dalla nascita avrebbe un valore ancora più speciale", conclude il quotidiano sportivo.

