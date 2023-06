Si accende l’asta per Rice: la richiesta del West Ham è di 100 milioni di sterline

L'ultima offerta del City, arrivata a 80 milioni, non ha smosso le posizioni. Quanto a quella dell'Arsenal - versamento iniziale di 75 milioni in quattro rate, più 15 milioni in bonus vari - è stata rifiutata dagli Hammers la scorsa settimana. Nonostante l'ingaggio di Mateo Kovacic prelevato dal Chelsea, il tecnico del City Guardiola ha chiesto un altro rinforzo a centrocampo per colmare la perdita di Ilkay Gundogan, passato al Barcellona. E Rice, 24 anni, è visto come il candidato ideale.