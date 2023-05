Asta per Scalvini? La valutazione dell’Atalanta e le possibili mosse dell’Inter

Giorgio Scalvini piace molto all'Inter. Non da oggi, tra l'altro. Perché il suo nome è da tempo sul taccuino della dirigenza dell'Inter, ma la pista è sicuramente in salita. Si legge su TuttoSport: "L’Atalanta non ha intenzione di privarsi di Scalvini per meno di 35-40 milioni di euro. I nerazzurri sanno perfettamente che trattenere a Bergamo il giocatore possa pure favorire la sua ulteriore crescita e quindi farne aumentare il valore. Con la Dea che però da bottega pregiata che fa desiderare i propri prodotti, potrebbe trasformarsi a battitrice di un’asta internazionale di un bene di lusso estremo.