Atalanta, Gasperini: “Hojlund? Non esiste una deadline. Se arriva offerta indecente…”

"Finora è tutto un chiacchiericcio, il 10 per cento di quel che si legge è vero. Non serve a nessuno una finestra di mercato aperta da luglio a fine agosto". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dal ritiro di Clusone: "La differenza la fa l'attacco, dove si cerca sempre qualcosa di più. Ma anche in quel reparto, come in difesa, siamo numerosi: è un mercato in generale molto bloccato e difficile, condizionato dalle date che trovo fuori luogo e non in linea con le esigenze degli allenatori".