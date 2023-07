Sky – Inter e Milan su Taremi ma il Porto alza l’asticella: “Minimo 25 mln”

Taremi è un profilo cerchiato dall'Inter, alla ricerca di un attaccante al posto di Lukaku. Ma il Porto non fa sconti

Tra i nomi cerchiati dall'Inter, dopo il naufragio dell'operazione Lukaku, c'è anche quello di Taremi , attaccante iraniano del Porto che potrebbe lasciare il Portogallo in questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il Porto non intende calare il prezzo del cartellino: "Per Taremi il Milan si è già fatto avanti, presentando ai portoghesi una prima offerta economica giudicata però insufficiente dalla controparte. Il Porto chiede infatti minimo 25 milioni, cifra non ancora raggiunta dalla dirigenza rossonera", commenta Di Marzio che inserisce anche l'Inter tra le possibili pretendenti e che Taremi sia assistito da Jorge Mendes.