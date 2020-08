Le rivali – Atalanta, Gasperini: “Inter molto più forte di noi per mentalità e qualità”

La sua Atalanta ci ha provato, soprattutto nella ripresa. Ma di fronte si è trovata una grande Inter, capace di blindare subito una vittoria importantissima per il presente e per il futuro. Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi, non può che essere comunque soddisfatto della stagione disputata dalla sua squadra:

“L’Inter è stata molto più forte di noi, con mentalità e qualità tecnica. Un po’ quello che ci aspettiamo di trovare contro il PSG. E’ una partita che ci ha costretti ad andare fuori giri. Nella ripresa siamo riusciti a ritrovare l’intensità giusta, che è positivo. C’era un po’ di fatica, non nella condizione fisica, ma nella testa. Pensavamo che fosse sufficiente giocare così. Oggi è arrivato questo gol da calcio d’angolo. Non so se Gosens è stato spinto, Gollini si è scontrato con lui e ha perso una palla facile. L’Inter ci è venuta a prendere e pressare velocemente, eravamo spesso in ritardo“.

(Fonte: Sky Sport)