Atalanta-Inter, quanti incroci. Da Gasperini e Gagliardini fino a… Scamacca e Samaden

Arrivato alla Dea l’anno precedente, il tecnico lancia tra gli altri anche il centrocampista che viene acquistato dopo appena 16 presenze col benestare del nuovo azionista di maggioranza cinese per 28 milioni complessivi (2 di prestito, 23 di obbligo di riscatto e 3 di bonus). Gaglia non renderà per come prometteva a Bergamo, ma è anche grazie a lui che si cementa il legame tra la famiglia Zhang e i Percassi. Il presidente Antonio è stato tra i primi contatti italiani del gruppo Suning, comandato da Jindong, quando la società ad azionariato diffuso pensava di espandere il proprio business in Italia. C’è stata anche una visita dei Percassi al quartier generale di Nanchino. Poi le cose sono andate in modo diverso, ma Luca e Steven (figli dei due boss) sono rimasti amici e si sono frequentati con costanza", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Nell’estate 2017 l’Inter spende 31 milioni per il difensore allora 18enne Bastoni. Dopo due stagioni in prestito tra Bergamo e Parma, Bastoni sbarca a Milano nel 2019. Grazie anche alla cura Conte, entra subito nelle rotazioni e diventa un pilastro dello scudetto 2021. Alla fine l’affare lo fa anche l’Inter, visto che la quotazione dell’azzurro è lievitata. Con Gosens nel 2022 iniziano invece gli intrecci mancini. L’Inter a gennaio compra per 20 milioni Robin Gosens, cingolato tedesco che nella stagione precedente era andato in doppia cifra di gol (11) come a un difensore non succedeva da 14 anni (Materazzi). Gosens però è reduce da un problema muscolare e non tornerà più quello esplosivo visto col Gasp. Fino alla cessione all’Union Berlino, con l’Inter che lo rimpiazza con quel Carlos Augusto che l’allenatore dell’Atalanta voleva a tutti i costi per la fascia sinistra.

Il viaggio opposto sulla A4 invece lo fa Roberto Samaden, il dirigente più vincente a livello di settore giovanile che dopo 30 anni di Inter riparte con la sfida di Bergamo e il progetto seconda squadra che Marotta e Ausilio tanto vorrebbero anche a Milano. I due uomini mercato avevano pure nel mirino Scamacca, dopo il tradimento di Lukaku, e Scalvini. Il primo ha scelto la Dea e domani - nel duello con Lautaro - vuole dare continuità alla doppietta di Empoli. Per il secondo l’Atalanta, già sazia con la cessione di Hojlund, ha declinato un’offerta superiore ai 30 milioni. Magari se ne riparlerà, perché le strade del mercato sono infinite. Di sicuro l’Inter domani preferirebbe non trovarsi di fronte Scalvini", aggiunge il quotidiano.

