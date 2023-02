Atalanta, Marino: “Inchiesta plusvalenze? Club virtuoso e lungimirante. Col Milan…”

Umberto Marino, direttore sportivo dell' Atalanta , ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match col Milan di questa sera. Ecco le sue considerazioni: "Il campionato è ancora lungo, abbiamo di fronte un Milan con gli 11 titolarissimi. Anche una cornice di pubblico importante, oltre 70mila persone. C'è tutto per premiare la gente che guarderà la partita".

"E' una questione anche culturale. L'Atalanta ha una filosofia, sono le parole dei Percassi che ci dicono continuamente di essere l'Atalanta, di provare a valorizzare il settore giovanile, o dei giovani che arrivano dall'Europa. Sappiamo di essere una provinciale, lo siamo orgogliosamente, e vogliamo dare fastidio alle grandi realtà del calcio italiano. Ci proviamo, non abbiamo un obiettivo da raggiungere. Ciò che arriverà, arriverà. E sarà merito dei ragazzi e della società. Coi ragazzi proviamo a migliorare, ce lo permette una piazza cresciuta".

"Mi spiace non poter parlare di quest'argomento, non è la sede opportuna. Vorremmo dire qualcosa a riguardo, non è l'ambiente giusto. L'Atalanta è una società virtuosa, sotto gli occhi di tutti, investe e fa le cose con grande lungimiranza".