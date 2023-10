Gasperini: “Prossima con l’Inter? Incontriamo la più forte e sarà una bella prova”

E infine si è riferito alla prossima partita di Serie A, quella contro l'Inter: «Scalvini? Ha una lombalgia abbastanza forte, era migliorata, ma dopo oggi è venuta di nuovo fuori, era abbastanza rigido, ci auguriamo di poterlo migliorare. Cosa può dire la partita contro la formazione di Inzaghi? Incontriamo i più forti del campionato, anche per come hanno vinto sia in CL che in Serie A, contro Milan o Roma, partita straordinaria anche se vinta uno a zero. Quando incontri i più forti è una bella prova. E queste partite possono dire dove siamo arrivati, a che punto siamo Avremo una bella prova e dobbiamo misurarci con queste squadre per valutare a che punto siamo», le parole del tecnico.