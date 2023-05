L’Atalanta rimonta e batte il Verona 3-1: Gasp aggancia il Milan al quinto posto

Vittoria in rimonta per l'Atalanta al Gewiss Stadium: il Verona si arrende 3-1 ma spera ancora nella salvezza

L'Atalanta vince 3-1 contro il Verona e continua ad inseguire il sogno Champions. Gli orobici vanno in svantaggio all'11' per via del gol di Lazovic ma reagiscono prontamente e trovano il pareggio con Zappacosta al 22'.

Nella ripresa ci pensa Pasalic al 54' a sfruttare un erroraccio di Montipò in fase di disimpegno mentre 8' più tardi arriva il 3-1 di Hojlund, con un bel sinistro da fuori area. L'Atalanta vince e aggancia momentaneamente il Milan al quinto posto con 61 punti, a +2 sulla Roma che scivola al settimo posto in attesa di Milan-Sampdoria e Roma-Salernitana. Per il Verona, invece, arriva la sconfitta numero 20 in campionato: gli scaligeri restano terzultimi a quota 30 con gli stessi punti dello Spezia.