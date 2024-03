I colchoneros stanno attraversando un periodo decisamente complicato, tra sconfitte in serie e difficoltà in campo

Momento decisamente complicato per l'Atletico Madrid, che ieri ha perso 2-0 sul campo del Cadice terz'ultimo in classifica e senza vittorie addirittura da settembre. I colchoneros, ormai lontanissimi dalla vetta in campionato e già eliminati in Coppa del Re, puntano tutto sulla Champions League, dove sono chiamati a ribaltare il ko per 1-0 rimediato a San Siro contro l'Inter nella gara di andata degli ottavi di finale.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Siviglia non vinceva in casa da settembre, e l'11 febbraio ha battuto l'Atletico Madrid. Il Cadice in questa Liga aveva vinto due partite, l'ultima l'1 di settembre. Ieri dopo 23 giornate è tornato al successo: 2-0 all'Atletico. Per la squadra del Cholo undicesima sconfitta stagionale, la decima lontano dal Metropolitano, la quinta nelle ultime 9 uscite tra Champions, Liga e Coppa del Re, tra il 4 febbraio e il 9 marzo. Cinque settimane tremende, e ora l'Atletico riceve al Metropolitano prima l'Inter (mercoledì) e poi il Barcellona (domenica). Quella con i nerazzurri è una finale, nel senso che se l'Atletico non passa la stagione finisce lì, e occhio alla Liga: i madrileni hanno 5 punti di vantaggio sull'Athletic, quinto e in campo oggi a Las Palmas".