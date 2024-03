Brutta sconfitta per l'Atletico Madrid che perde contro il Cadice terzultimo e che non vinceva una partita in Liga da settembre

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo 2024 (modifica il 9 marzo 2024 | 18:17)

Nella 28° giornata di Liga, l'Atletico Madrid crolla sul campo del Cadice terzultimo e che non vinceva in campionato dall'1 settembre contro il Villarreal. 2-0 il risultato per i padroni di casa, decisiva la doppietta di Juanmi, che prima segna al 24' e poi trova il raddoppio e la doppietta personale al 64'.