Così scrive Tuttosport: "Non è facile capire cosa stia succedendo in casa Atletico. [...] Se la squadra di uno sconsolato Diego Pablo Simeone è quarta - e resta da capire ancora per quanto, considerato che l'Athletic Club di Bilbao ha portato a due sole sole lunghezze il proprio distacco dalla zona Champions - è soltanto grazie ai 40 punti conquistati, sempre in 14 gare, nel proprio feudo. Ed è proprio per questa ragione che, in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, i madrileni si giocano tutto su una carta: il fattore Metropolitano. Anzi, due, considerato che, mercoledì sera, dovrebbe far il proprio ritorno in campo Antoine Griezmann dopo l'infortunio rimediato a San Siro durante il match d'andata".