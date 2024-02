L'attaccante spagnolo ha voluto postare un messaggio su Instagram per fare il punto sulle sue condizioni fisiche: "Grazie a Dio non ho nulla di grave. Grazie mille per i messaggi positivi, vorrei che tutte le persone che manifestano il loro odio avessero tanta voglia di essere felici e di lavorare quanto di augurare il male. Presto al top".