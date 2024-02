Vigilia di Champions League per i colhoneros, che domani affrontano i nerazzurri nell'andata degli ottavi di finale

Ultime prove di formazione per l'Atletico Madrid in vista del match di Champions League contro l'Inter, andata degli ottavi di finale. Nell'allenamento della vigilia Diego Pablo Simeone ha potuto contare anche su Morata e su Gabriel Paulista, con Lemar e Azpilicueta unici infortunati. Il tecnico dei colchoneros ha in mente due sorprese: Marcos Llorente, dopo la doppietta segnata contro il Las Palmas, dovrebbe rimanere il centravanti della squadra, questa volta al fianco di Antoine Griezmann. L'altra è la presenza di Reinildo Mandava sulla corsia sinistra al posto di Samu Lino, che partirebbe dalla panchina.