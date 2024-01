Eurorivali, l’Atletico Madrid perde 5-3 in Supercoppa contro il Real ai supplementari

La squadra di Simeone non è riuscita a superare la formazione di Ancelotti che ha rimontato due volte lo svantaggio e vola in finale

La Supercoppa di Spagna pienissima di gol ed emozioni dà una delusione all'Atletico Madrid di Simeone , prossimo rivale in Champions League dell'Inter. La spunta il Real Madrid di Ancelotti battendo cinque a tre ai supplementari dopo aver rimontato due volte il risultato. Era passato in vantaggio l'AM al sesto minuto con Hermoso, ma i blancos avevano rimontato e sorpassato prima con Rudiger e poi con Mendy. Prima della fine del primo tempo il pari di Griezmann e poi un'autorete di Rudiger che riporta la squadra dell'allenatore argentino in vantaggio. Di Carvajal il pari all'86esimo che porta la partita ai tempi supplementari.

Doppio cambio per Ancelotti che manda in campo Joselu e l'ex Milan Brahim Diaz: autorete di Savic e gol dell'ex Milan al 121esimo per il 5-3 finale. Con Griezmann che entra nella storia dell'Atletico Madrid come miglior marcatore di sempre, 174 gol segnati.