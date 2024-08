L'inizio di stagione dell' Inter non è stato sicuramente brillante: i nerazzurri non sono apparsi la corazzata dello scorso anno, conquistando 4 punti in 2 giornate. L'atteggiamento visto in campo, però, è apparso da subito quello giusto, in attesa che comincino a girare nel modo giusto anche le gambe.

Tutto secondo i piani, come scrive il Corriere dello Sport: "La testa prima delle gambe. L'Inter non è ancora la corazzata che ha dominato lo scorso campionato. Colpa di una condizione ancora precaria di molti suoi elementi. L'atteggiamento mentale, però, è già quello giusto. Non c'è appagamento, ma consapevolezza della propria forza. Vero che contro il Genoa gli uomini di Inzaghi hanno lasciato per strada 2 punti, ma lo hanno fatto per proprie colpe, per due errori, il primo di Sommer e il secondo di Bisseck, che gli avversari sono stati abili a sfruttare. Altrimenti, non ci sarebbe stata storia e i nerazzurri avrebbero cominciato con una vittoria.