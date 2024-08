Nei prossimi giorni l'Inter capirà se potrà averlo a disposizione per il match di venerdì sera contro l'Atalanta, come scrive il Corriere dello Sport: "Non ci sono lesioni, ma una leggera elongazione dell'adduttore. Ciò non toglie, però, che Lautaro, dopo aver saltato il match con il Lecce, sia a rischio anche per la sfida con l'Atalanta di venerdì. Proprio il fatto che si giochi in anticipo è uno dei fattori. Nel senso che c'è meno tempo per recuperare. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, con l'Argentina che affronterà Cile e Colombia per le qualificazioni Mondiali.