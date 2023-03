Aubameyang, Barcellona a tutti i costi: il Chelsea fa muro, Inter alla finestra

L'attaccante gabonese, finito ormai ai margini del progetto tecnico dei Blues, spinge per un ritorno in Spagna

Tra Pierre-Emerick Aubameyang e il Chelsea volano gli stracci: l'attaccante gabonese è finito ai margini dei Blues solamente dopo pochi mesi a Londra, e non vede l'ora di cambiare idea. Il suo desiderio, come scrive Sport, è quello di tornare a tutti i costi al Barcellona, ma il club londinese, che per lui ha pagato 12 milioni di euro, non faciliterà il suo passaggio in blaugrana. Per realizzare il suo sogno, il classe '89 dovrà forzare la mano.