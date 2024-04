Intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il successo con l'Empoli, Emil Audero , portiere dell'Inter , ha parlato così della vittoria con clean sheet: "Uno sicuramente ci pensa e ha piacere nel mettere la propria firma: non era il primo pensiero, quello era la vittoria, poi il clean sheet era un pensiero in più. Abbiamo vinto e questo conta di più.

Scudetto nel derby? Ci sono troppe cose che si devono incastrare, non è una cosa che guardiamo: oltre a noi dipende anche dagli altri, guardiamo anche quello ma il focus è solo su noi stessi. Caso Acerbi? Tanti giocatori erano via con le nazionali, ci siamo riuniti tutti insieme a pochi giorni della partita e l'abbiamo preparata come sempre: non c'è stato nessun tipo di problema. Se c'è stata una conversazione c'è stata in maniera privata e non collettiva: abbiamo appoggiato la sentenza del Giudice Sportivo, l'abbiamo vissuta serenamente.