Aureliano, per il CorSport è da 4,5. “Metro arbitrale tutto suo. E Bastoni-Ranieri…”

Il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi boccia l'operato di Aureliano , arbitro di Fiorentina-Inter che prende un 4,5 in pagella:

"Non sufficiente Aureliano. Ma prima ancora del rigore che si perde (Bastoni su Ranieri), di quello che gli fanno vedere (Sommer su Nzola), del metro disciplinare tutto suo (il braccio largo di De Vrij?), l’atteggiamento da passeggiata post-prandiale nel parco prima (e dopo) l'OFR non è accettabile in nessuna serie, figuriamoci in A. Trattenute reciproche (con Parisi) sul gol di Lautaro"