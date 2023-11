Le parole del giornalista: "Le qualità alla Roma non mancano, ma io noto un peggioramento quest'anno"

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del momento della Roma: "Dopo la sconfitta con l'Inter, mi aspetto una reazione dalla Roma domenica. Con la Roma di Mourinho tutte le partite sono sul filo dell'equilibrio per quanto riguarda il risultato, ma spesso è la stessa identica partita con l'episodio che la decide in un modo o nell'altro. Le qualità alla Roma non mancano, ma io noto un peggioramento quest'anno".