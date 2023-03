Austini: “Mourinho? Gli conviene restare a Roma, non ha grandi alternative”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del futuro di Jose Mourinho: "A dicembre si dava per scontata che non sarebbe rimasto ora i presupposti ci sono ma non bisogna anticipare i tempi. Bisogna anche capire se la trattativa è piu economica o sui piani futuri. Allenare con un contratto in scadenza potrebbe portarti ad essere disoccupato l’anno dopo.