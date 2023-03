Stop Mourinho, la Roma è una furia: silenzio stampa in segno di protesta

Il club giallorosso ha deciso di non far parlare i propri tesserati per due partite, contro Sassuolo e Lazio

Alessandro De Felice

Roma infuriata per la decisione dei giudici della Corte sportiva d’appello di respingere il ricorso e confermare la squalifica inflitta dal giudice sportivo a Mourinho e poi sospesa per un supplemento d’indagine.

Niente Sassuolo e derby contro la Lazio per lo 'Special One', che dovrà assistere dalle tribune alle due gare della sua squadra.

"Una decisione che ha fatto letteralmente infuriare la società giallorossa, che ha deciso di rimanere in silenzio stampa per le gare che lo Special One sarà costretto a guardare dalla tribuna" rivela il Corriere della Sera.

La società di Friedkin appoggia il proprio allenatore:

"Una decisione del club in segno di protesta e di vicinanza nei confronti del proprio allenatore, soprattutto perché a Trigoria sono convinti che dalle indagini fossero emersi elementi utili a determinare l’accoglimento del ricorso e che hanno portato al deferimento dell’arbitro Serra".

Il silenzio stampa sarà interrotto in occasione del ritorno contro la Real Sociedad negli ottavi di Europa League.

Per quando riguarda la squalifica, l questione dovrebbe finire qui: non ci sono altri gradi di giudizio e la Roma non può ricorrere ulteriormente. Al Collegio di garanzia del Coni, organo di giustizia sportiva di ultimo grado equiparabile alla Corte di Cassazione, si può infatti ricorrere solamente per squalifiche superiori a 90 giorni.