Austini: “Roma, i Friedkin hanno risposto a Mourinho in maniera gelida”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del futuro della panchina della Roma: "I Friedkin hanno risposto a Mourinho attraverso i media e la risposta è stata abbastanza gelida. Loro vogliono i risultati, vogliono davvero la Champions League e questa sembra essere la condizione necessaria per raggiungere il rinnovo. Questo è un segnale che mi conforta perché la Roma non può essere governata dal suo allenatore che sia più importante di se stessa. C'è chi pensa che quest'attesa possa influenzare anche il rendimento della squadra in questa stagione. C'è stata, però, la conferma da parte della società di riprendere le redini".