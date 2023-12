Zazzaroni su Mourinho: “Il calcio italiano ed europeo dovrebbero applaudire dopo che José…”

«Voglio restare alla Roma, se andassi via non sarebbe per mia decisione». Quando un allenatore di 61 anni a gennaio, e quindi ancora giovane, uno che ha vinto tutto e ovunque, se ne esce dopo una sconfitta con una dichiarazione del genere, aggiungendo che i milioni arabi - tantissimi - non gli interessano, il calcio europeo e quello italiano dovrebbero applaudire sentendosi gratificati.