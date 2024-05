Il ct dell'Austria Ralf Rangnick ha reso nota la lista dei preconvocati per gli Europei in Germania. Ne fanno parte due 'italiani', Posch del Bologna e Arnautovic dell'Inter

Il ct dell'Austria Ralf Rangnick ha reso nota la lista dei preconvocati per gli Europei in Germania. Ne fanno parte due 'italiani', Posch del Bologna e Arnautovic dell'Inter. Non c'è Alaba, difensore del Real Madrid ancora alle prese con i postumi del suo grave infortunio. Ma Rangnick vorrebbe ugualmente portarlo in Germania come uomo per cementare il gruppo.