L’avvocato Grassani: “Ecco perché è stata penalizzata solo la Juve. Ma non finisce qui”

Molto più semplice di quanto appare. Il giudizio della Procura sportiva si è basato sull'acquisizione di 14mila documenti trasmessi alla Procura federale dalla procura di Torino e in quelle carte sono stati trovati elementi nuovi che potevano portare alla riapertura del processo e riguardavano solo la Juve perché il fascicolo arrivava dalla Procura di Torino che può indagare solo su dirigenti e club della città. Non sul Genoa, sul Pisa, Empoli, Samp, Parma coinvolte nel primo procedimento. La riapertura del procedimento riguardava la dirigenza juventina e da qui la condanna della Juve e non degli altri club.

Non escludo che altre Procure, anche di grandi città, stiano indagando magari in maniera differita e possono trasmettere gli atti alla Procura federale. 15 punti in Serie A non venivano inflitti dagli anni di Calciopoli. Ma con le plusvalenze potrebbe non essere finita qui.