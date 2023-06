Baggio e la mancata convocazione ai Mondiali 2002: “Tradimento vergognoso”

Ventuno anni dopo la mancata convocazione ai Mondiali di Giappone e Corea del Sud del 2002, Roberto Baggio non l'ha ancora digerita e forse non lo farà mai. "Quella fu una cosa vergognosa, che per mille motivi difficilmente passerà. Sarei dovuto andare anche con una gamba sola, per quello che avevo rappresentato", ricorda l'ex numero 10 in un'intervista a Esquire.

"Avevo fatto tre Mondiali in un certo modo, quello sarebbe stato il quarto, la storia doveva finire così. È stato un tradimento che non, non… Ma poi tutto il Giappone avrebbe fatto il tifo per noi! Tornai dall’infortunio per le ultime tre partite in condizioni incredibili, ricordo i test che feci a Bologna, e infatti in 3 partite segnai 3 gol, in generale in quel campionato 11 gol in 11 partite. Ma soprattutto mancava più di un mese all’inizio del Mondiale, potevano portarmi in ritiro e dopo valutare le condizioni". Il c.t. dell'Italia era Giovanni Trapattoni che aveva sostenuto di avergli proposto – senza successo – il ruolo di riserva, di 24esimo giocatore della spedizione in Oriente.