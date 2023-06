Sky – Inter, primo incontro col Chelsea: chiesti in prestito Lukaku e Koulibaly, la situazione

"Nel corso di questo incontro, l'Inter ha chiesto la disponibilità ai prestiti di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly al del Chelsea, che preferirebbe vendere i due calciatori. Sul difensore ex Napoli c'è anche il Bayern Monaco. Thomas Tuchel lo ha allenato in Inghilterra prima dell'esonero. Non si è parlato invece di altre operazione tra le due squadre in questo primo meeting tra le due società", sottolinea Gianluca Di Marzio. Che poi ha aggiunto: "Nelle prossime ore, Piero Ausilio ha in programma diversi incontri con altri club inglesi, continuando dunque il giro di contatti in Inghilterra".