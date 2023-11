Bagnaia: “Tengo dita incrociate per domenica, per me e la Juve. Speriamo vada tutto bene”

"Ho un vantaggio buono ma non esagerato, 21 punti, ma faremo in modo che ci basti, considerato che qui ce ne sono a disposizione 37. Lo ha detto Francesco Bagnaia parlando a Sky Sport da Valencia, dove nel fine settima si decide il Mondiale MotoGp. "Per domenica tengo le dita incrociate, sia per la gara sia per la partita della sera, sperando che vada tutto bene", ha aggiunto il pilota Ducati, tifoso Juventino, riferendosi anche al derby d'Italia di serie A.