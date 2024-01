Bagni: “Inter simile al Napoli dell’anno scorso. Supercoppa? Le finali vanno giocate”

Spalletti e Inzaghi hanno qualcosa in comune?

"Partiamo da un presupposto: questo è il terzo anno che l'Inter cerca di vincere il campionato. In un'occasione ci è andata molto vicina, perdendolo come sappiamo tutti a Bologna. È partita sempre favorita, anche l'anno scorso. Il Napoli no, fu una sorpresa, l'obiettivo iniziale era quello di tornare in Champions. Il percorso di Inzaghi e Spalletti quindi è stato assolutamente differente, ma qualcosa in comune c'è: l'affiatamento che hanno dimostrato le loro squadre".

Tra Osimhen dell'anno scorso e Lautaro di quest'anno chi prende e chi mette in panchina?

"Nessuno dei due, uno è una prima punta, l'altro no, ma sono entrambi determinanti. Osi fa reparto da solo, Lautaro è più tecnico. Giocano per la squadra e questo favorisce anche il rendimento dei compagni".

Fino a che punto può spingersi l'Inter?

"Fino alla finale di Champions, proprio come l'anno scorso, ma sono fiducioso anche per il Napoli contro il Barcellona. L'Inter è impressionante per qualità e varietà di gioco, è dura trovare un centrocampo così completo. Non vedo perché non possa arrivare in fondo".

Domani c'è in palio la Supercoppa e dentro anche la sfida tra due argentini: Simeone e Lautaro.

"Se domandiamo a 100 persone neutrali come finirà, direbbero tutte Inter, ma le finali vanno sempre giocate. Il Napoli ha fatto una partita oculata contro la Fiorentina e credo farà lo stesso domani. Quanto a Simeone, quest'anno partiva da terzo, dietro anche a Raspadori, gli faccio i complimenti, si fa sempre trovare pronto. Lautaro invece c'è sempre, è una garanzia".

Mazzarri ha detto che se possibile tornerà alla difesa a 4. Contro l'Inter come giocherà?

"Credo ancora a 3. Per esigenza, ma non solo. Il suo primo Napoli aveva quel marchio di fabbrica. Al suo arrivo s'è dovuto adeguare, seguendo la filosofia del presidente e per come era stata costruita la squadra, ma l'acquisto di Mazzocchi credo sia indicativo. Ha voluto più copertura e giocatori abituati a quel sistema di gioco".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.