Bagni: “Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Ma gli azzurri hanno più…”

Ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni, doppio ex della sfida tra Inter e Napoli, ha sottolineato l’importanza nella lotta scudetto per entrambe le squadre della partita di domani:

“Inter-Napoli? Le squadre sono frizzanti, se la giocheranno fino alla fine. Hanno giocatori che possono cambiare le partite in corsa. Il Napoli però ha più potenziale offensivo rispetto all’Inter davanti. Chi vince è alternativa alla Juventus? La Juve la considero protagonista ma non vincente. Chi vincerà avrà un vantaggio sull’avversario. Le prossime due partite per il Napoli saranno importantissime, quella di San Siro sarà fondamentale per la mentalità. Bisognerebbe non perdere contro l’Inter e vincere contro la Lazio, anche se tante problematiche possono esserci anche nella gara all’Olimpico. Con 4 punti in 2 partite poi, viste le partite successive, potresti approfittarne“.

(Fonte: Radio Marte)