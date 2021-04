Bagni: “Inter? Il Napoli strameritava l’andata. Lukaku? Si ferma con Koulibaly”

Le parole del doppio ex: "L'Inter subisce il gioco degli avversari, spesso aspetta e ti colpisce. Però gli azzurri sono un avversario pericoloso"

Salvatore Bagni , doppio ex di Napoli e Inter, ha concesso un'intervista al Corriere del Mezzogiorno proprio in vista del big match di domenica sera . Queste le sue parole sulla sfida.

Una gara da non fallire per gli azzurri. Bagni, ma l'Inter avrà pure dei punti deboli?

«Difficile trovarli, soprattutto per una squadra che ha vinto le ultime undici gare. Può essere attaccata, questo sì. Perché non tutte le squadre hanno le qualità del Napoli in avanti. L'Inter subisce il gioco degli avversari, spesso aspetta e ti colpisce. Però gli azzurri sono un avversario pericoloso, soprattutto nei cinque che giocano all'attacco. Ripeto, il Napoli ha la migliore potenza offensiva del campionato».