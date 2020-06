Bagni: “Inter, rischi di finire senza titoli. Tonali? Straordinario, diventerà un top player”

Intervistato da calciotoday.it, Salvatore Bagni, ex centrocampista di Inter e Napoli, ha fatto un bilancio sulla stagione dei nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia in seguito all’1-1 contro gli azzurri al San Paolo. Ecco le sue parole:

LOTTA SCUDETTO – “Credo solo Juve e Lazio. Anche se l’Inter batterà la Sampdoria nel recupero, sei punti di ritardo con due squadre davanti sono tanti“.

STAGIONE INTER – “Se dovesse solo arrivare tra le prime quarte non dico che si tratterebbe di fallimento, ma sarebbe un bilancio negativo. Vediamo cosa farà in Europa League e come finirà la stagione. Il rischio di chiudere senza un trofeo è concreto”.

TONALI – “Sì, è un giocatore straordinario. A 20 ha una personalità e una maturità fuori dal comune, grande qualità, una varietà di colpi eccezionale. Tonali secondo me diventerà un top player”.

(Fonte: calciotoday.it)