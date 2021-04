Bagni: “La Superlega ha poco a che fare con il calcio, è fatta solo per i potenti”

C'è anche l'Inter tra i club che hanno deciso di fondare una Superlega. L'ex giocatore nerazzurro ha espresso la sua opinione su questa novità, che sta facendo discutere animatamente il mondo del calcio.

Salvatore Bagni ha commentato l'annuncio da parte di alcuni club di creare una Super League. L'ex giocatore di Inter e Napoli non è per nulla d'accordo. "Penso che la Superlega sia un'altra cosa, che ha poco a che fare con il calcio. È fatta solo per i potenti, non mi dice niente", ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos.