Superlega, lo scenario ipotetico: campionato senza Juve, Inter e Milan? Oggi…

Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato un accordo per costituire la Superlega. C'è anche l'Inter

Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League . Dura la risposta della Uefa che ha minacciato di escludere i club da tutte le competizioni. Per la Gazzetta dello Sport la Super League è un torneo che ucciderebbe campionati, coppe nazionali, coppe europee, "forse nazionali, in nome di una folle spettacolarizzazione da Nba. Una dozzina contro il mondo che ora si compatta: Uefa, Federazioni e Leghe studiano una causa di 50/60 miliardi e, assieme alla Fifa, minacciano di escludere i ribelli dal sistema", si legge sul quotidiano.

"Lo scenario ipotetico è un Euro senza Ronaldo, Pogba, Ramos, e un campionato senza Juve, Inter e Milan, magari da mercoledì. Si giocherà? Boh. Non è finita. L’ufficio legale di Nyon ha cominciato a studiare una causa di 50/60 miliardi (per danni e mancati guadagni) verso i separatisti. Anche i governi intervengono. Oggi pomeriggio si riuniscono in conferenza anche i presidenti dei club di Serie A per fare il punto. Tutta l’Europa al lavoro per scongiurare la fine del calcio che conosciamo".