Baldanzi: “Il gol del cuore è quello che ho segnato all’Inter a San Siro”

Tommaso Baldanzi è il trequartista dell'Empoli che piace a diverse squadre in Italia. È stato intervistato dal TG1 in queste ore e ha sottolineato: «Sicuramente il gol del cuore è quello che ho segnato all'Inter a San Siro. Me lo ricorderò per sempre». Parla della rete segnata ai nerazzurri al Meazza nel gennaio 2023, quindi un bel ricordo, per lui, legato a quest'anno, quando ha regalato alla sua squadra la vittoria contro la formazione di Inzaghi.