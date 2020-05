Ballardini: “Inter, Lautaro è da cedere e lui deve andare al Barcellona. Qui in Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex allenatore di Cagliari e Genoa Davide Ballardini ha parlato così di Lautaro Martinez:

“Lautaro è da cedere, deve andare al Barcellona. Se lo vuole il Barça, il Real, il Liverpool o quelle squadre lì deve andarci, ha le caratteristiche per giocare lì. In quelle squadre si esalta, da noi è un grandissimo giocatore e fa una bella figura qui in Italia ma per la sua carriera e il suo percorso è giusto che vada a giocare in quelle squadre”.

PARTNER PER LUKAKU – “Quello ideale è Werner“