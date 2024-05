Alla vigilia della gara contro il Genoa, Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Sassuolo è tornato sulla vittoria contro l'Inter: "Come abbiamo sempre detto, abbiamo una squadra di ragazzi che ci tengono molto, quindi ci tiene molto, hai preso delle sberle forti con Lecce e Fiorentina, ed è chiaro che la squadra è seria ed è venuta fuori la prestazione contro l'Inter. Giustamente una prestazione di grande sacrificio, per me il Sassuolo può giocare anche un po' meglio, ma si è notata quella straordinaria attenzione, quell'impegno, che ci vuole quando giochi con squadre di uno spessore elevato".