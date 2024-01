Ballotta: “Grazie al Var meno errori. Credo vada considerata una cosa”

Intervistato da News.Superscommesse.it, Marco Ballotta è tornato sulle polemiche arbitrali scoppiate negli scorsi giorni. "Il Var è uno strumento prezioso che dovrebbe agevolare il compito degli arbitri, ma certi errori in effetti non si riescono a comprendere. Ci può stare di sbagliare una decisione dal campo, ma da seduti ci sono tutte le possibilità per vedere bene l’azione e giudicare. Ex calciatori al Var? Io credo che i giocatori andrebbero considerati in questo contesto, perché in campo hanno passato una vita e capiscono bene certe dinamiche".