Mediaset – Inter, da Sensi il budget per la punta subito a gennaio? Idea Muriel

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter potrebbe prendere un attaccante in caso di addio di Sensi: occhi su Muriel, in scadenza a giugno

Il mercato di gennaio dell'Inter, al momento, è in stand-by dopo l'arrivo di Tajon Buchanan. La sensazione è che il club nerazzurro possa chiudere senza altri colpi in entrata ma Sport Mediaset non esclude un altro arrivo. In caso di addio di Sensi - l'accordo col Leicester potrebbe portare nelle casse del club 2 mln di euro - si potrebbe fare un tentativo per una punta: