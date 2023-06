Ballotta: “Vicario tra i migliori, forse è pronto per il grande salto”

Le parole dell'ex portiere: "Forse è pronto per il salto. Subito in una big? Un anno di transizione forse ci può stare"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato così di Guglielmo Vicario: "E' tra i migliori, come anche Meret, poi c'è anche Carnesecchi. Stiamo ritornando la scuola di portieri che eravamo una volta. Vicario adesso non è più giovanissimo e si sta facendo un'esperienza. Quest'anno è stato la consacrazione e forse è pronto per il salto. Subito in una big? Un anno di transizione forse ci può stare".