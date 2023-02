Inter, ballottaggio Mkhitaryan-Brozovic. E su Calhanoglu…

Non solo Dzeko-Lukaku: in casa Inter, a poche ore dalla partita contro il Porto, resiste anche un altro ballottaggio

Non solo Dzeko-Lukaku: in casa Inter , a poche ore dalla partita contro il Porto, resiste anche un altro ballottaggio, quello a centrocampo tra Mkhitaryan e Brozovic. Intanto, sempre a centrocampo, come scrive Tuttosport è sempre più vicino il rinnovo di Calhanoglu:

"Stasera l’ultima maglia in mezzo al campo se la giocheranno Mkhitaryan, uscito malconcio dalla gara con l’Udinese (decisiva la sgambata prevista in tarda mattinata), e Brozovic e, a seconda che giochi uno piuttosto che l’altro, Calhanoglu si posizionerà come mezzala o regista. Ma c’è dell’altro perché l’altra sera, quando Ausilio parlava di rinnovi imminenti, si riferiva proprio a lui («a breve per qualcuno cominceranno ad esserci novità positive»), infatti ormai si attende solo l’annucio per il prolungamento di contratto fino al 2026 (l’attuale accordo scadeva nel 2024) dopo che l’accordo tra le parti è già stato trovato a fine gennaio con somma soddisfazione per entrambe le parti".