Tentata estorsione ai danni di Balotelli, condannato un avvocato

Il legale, secondo i giudici, aveva convinto una ragazza ad accusare l'attaccante e gli avrebbe chiesto in cambio del silenzio 100mila euro

Per il legale condanna a due anni e tre mesi di carcere e 80 mila euro di risarcimento danni per tentata estorsione. Secondo la Procura di Vicenza l'avvocato avrebbe convinto la sua assistita ad accusare l'attaccante e avrebbe poi minacciato il giocatore di vendere la notizia ai giornali chiedendo in cambio del silenzio 100 mila euro. I giudici lo hanno condannato.